غلق كلى لمحور شينزو آبى المتجه لطريق السويس.. اعرف التحويلات المرورية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل بمحور شينزو آبى اتجاه طريق السويس مناطق مدينة نصر، الأمر الذى يتطلب تنفيذ الغلق الكلى لمحور شينزو آبى المتجه لطريق السويس فى الوصلة "قبل كوبرى سبيل المؤمنين حتى بعد الكوبرى.. مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

ـ المتجه لطريق السويس من محور شينزو آبى يسلك يميناً طريق الخدمة، فيما قبل أسفل كوبرى سبيل المؤمنين واستكمال سير المركبات بطريق الخدمة فيساراً اتجاه محور شينزو آبى مرة أخرى اتجاه طريق السويس.

ـ مدة تنفيذ الأعمال اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023 ولمدة (۱۲يوم) ليلاً ونهاراً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.