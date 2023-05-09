طلاب تربية نوعية جامعة كفر الشيخ تزين أسوار المعهد الديني ضمن مشروع التخرج

كفر الشيخ- محمد سليمان

تحولت أسوار المعهد الديني بمدينة كفر الشيخ، للوحات فنية ناطقة، معبرة عن الحضارة الاسلامية، إضافة إلى التعبير عن الزخارف والنقوش والتي تعد من أهم وسائل المعرفة التي قامت الأجيال تتناقلها على مر العصور، بالزخارف هي مرآة كل حضارة، وهي الوسيلة التي تعكس بها ثقافة الحضارات، حيث تم تزيين الاسوار بأيدي طلاب كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، ما نال إعجاب المارة، وتحولت نظرة الدهشة في بداية عملهن إلى نظرات إعجاب وإشادة.

ومن جانبه وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر لكل الطلاب والطالبات المشاركين في هذا العمل تحت اشراف الدكتور اماني شاكر عميد كلية التربية النوعية، مشيدًا بالتعاون بين المحافظة والجامعة ، كما وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، لما قدموه من توجيهات وإرشادات للوصول إلى نتاج عمل عظيم يسجل في التاريخ ويسرد تفاصيل عمل دؤوب من الإخلاص والجهد والمثابرة، لتتحول الأسوار للوحات فنية متميزة.

قالت الدكتور أماني شاكر، إنها تتوجه بالشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لدعمهم الكبير للطلاب والطالبات للتعبير عما تعلموه ودرسوه خلال 4 سنوات، ليكون تدريبهم العملي ميدانيا، من خلال مشروعات التخرج، كما أثنت على وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومجموعة هيئة التدريس المشرفة على الطلاب.



تززين النقوش



تززين جدران المصالح الحكومية بكفر الشيخ



تنوع النقوش الاسلامية



جانب من تزيين المصالح الحكومية



جانب من تنوع النقوش والجدريات



جانب من تنوع النقوش



رسومات متعددة على الجدران



نقوش اسلامية على جدران المصالح الحكومية