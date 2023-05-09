أفاد رئيس المركز الصحفى لمجموعة القوات الروسية "سنتر" ألكسندر سافتشوك، بأن طائرات قاذفة تابعة للجيش الروسى، دمرت جسرا نهريا عائما للقوات الأوكرانية.
وأضاف الضابط الروسي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أنه في اتجاه كراسنوليمانسكي، بالقرب من دونيتسك، استهدفت قواتنا بضربات نارية قوية، مناطق تمركز الأفراد والمواقع النارية، هاجمت طائراتنا القاذفة جسرا نهريا عائما ومعاقل القوميين الأوكرانيين.
وأشار إلى أنه تمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من تدمير قذيفة صاروخية من طراز هيمارس، بالإضافة إلى مركبة جوية بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.
ولفت إلى تمكن وحدة استطلاع روسية من اكتشاف تنقلات لمجموعات استطلاع قتالية معادية في منطقة تشيرفونوبوفسكي وفي غابة سيريبريانسكي، وتم استهداف هذه المجموعات المعادية بنيران الطيران والمدفعية، وتكبيدها خسائر كبير في الأفراد والمعدات.
من جانب أخر أفاد مصدر عسكري روسي، بأن الوحدات العسكرية الروسية أفشلت إنزال مجموعة من المخربين الأوكرانيين على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون على متن سبعة زوارق سريعة.
ونقلت قناة "رسيا اليوم" الفضائية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مطلع على الوضع قوله: "أفشل العسكريون الروسي محاولة إنزال مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية على متن سبعة زوارق سريعة في الضفة اليسرى لنهر دنيبر، شمالي مدينة أليوشكي".
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