ضبط المتهمين بممارسة البلطجة بمحيط مدرسة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة أمام إحدى المدارس بالقاهرة فى إطار ما رصدته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشأن تضرر عدد من أولياء أمور إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان ، من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة أمام المدرسة المشار إليها.

على الفور تم إجراء حملة تفتيشية بنطاق المدرسة محل البلاغ وأسفرت عن ضبط

(4 أشخاص) حال قيامهم بمعاكسة الطالبات وبحوزتهم (سلاح أبيض "مطواة" – دراجة نارية بدون لوحات معدنية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.