صحة المنيا: تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لأكثر من 100 ألف موطن

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، قامت خلال شهر إبريل الماضي بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 100 ألف و962 منتفعة، منها 9 آلاف و952 جدد و96 ألف و10 مترددين بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الاسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام إدارة تنظيم الآسرة أنه تم صرف 116692 من وسائل تنظيم الاسرة المختلفة، واضافت انه تم تنفيذ 110 الف و 796 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 70697 سيدة لعيادات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية و تقديم الرعاية الصحية ل 14858 سيدة حامل وتقديم الرعاية الصحية ل11692 سيدة بعد الوضع، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم تنفيذ 27034 ندوة عن فيرس كورونا و27034 ندوة عن تنظيم الإسرة والصحة الإنجابية و17849 ندوة عن الامراض المزمنة والفحص الذاتى للثدى.