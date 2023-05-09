اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مايو 2023 06:23 م
أكرم القصاص
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سوريا: استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من الغد

الثلاثاء، 09 مايو 2023 06:17 م
سوريا: استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من الغد مطار حلب الدولي
أ ش أ

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أعلنت المؤسسة العامة للطيران المدني في سوريا، اليوم الثلاثاء، استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من فجر يوم غدا الأربعاء بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضحت المؤسسة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن كوادرها بالتعاون مع الشركات الوطنية قامت بإصلاح الأضرار الناجمة عن الاعتداءات، لافتة إلى أنه يمكن لمختلف النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار إعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة.

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد نفذت في الأول من مايو الجاري، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وخروج المطار عن الخدمة.

 


سوريا

حركة النقل الجوي عبر مطار حلب

مطار حلب الدولي

حلب



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