سلطة الطيران المدنى تلغى تحليق رحلات البالون الطائر لشدة الرياح فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد أرض مطار البالون الطائر فى غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، ولليوم الرابع على التوالى، صدور قرار من سلطة الطيران المدنى بإلغاء تحليق رحلات البالون الطائر من مطار البر الغربى، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح تجاه الشرق صباحاً، مما يمنع التحليق لحماية السائحين والأهالي، وتحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون الطائر بالأقصر.

وفى هذا الصدد صرح خالد سليمان مسئول بإحدى شركات البالون بالأقصر، أنه تم لليوم الرابع على التوالى، إلغاء تحليق رحلات البالون لشدة الرياح تجاه الشرق نتيجة حالة من عدم الإستقرار الجوي، وسرعة واتجاه الرياح شرقاً وذلك للحفاظ على السلامة الجوية، موضحاً أنه تحتل المركز الثالث عالمياً، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

ويضيف خالد سليمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث أن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً على أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة حيث تبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.