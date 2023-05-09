وقال زيلينسكى - فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في كييف - "كل يوم، تظهر أوكرانيا فعالية دفاعها ضد العدوان الروسي. كل صاروخ تم إسقاطه وكل نجاح لجنودنا في صد الهجمات الروسية هو دليل على أنه يمكننا هزيمة هذا المعتدي".

في الوقت نفسه، شدد زيلينسكي -حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- على أهمية تناسب قدرات أوكرانيا مع قدرات الاتحاد الروسي. وأضاف: "في هذا السياق ، شكرت اليوم أورسولا على استعداد الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالذخيرة التي تشتد الحاجة إليها، ومليون طلقة مدفعية".

وأشار زيلينسكي إلى أنه ناقش، خلال المحادثات مع فون دير لاين، وتيرة شراء هذه الطلقات وتسليمها حيث توجد بالفعل حاجة لهذه الذخائر في ساحة المعركة.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق في 5 مايو على تخصيص مليار يورو في إطار مرفق السلام الأوروبي لشراء ذخيرة وصواريخ لأوكرانيا.

وميدانيا، أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي الأوكراني أن القوات الروسية قصفت الإقليم في صباح اليوم الثلاثاء 9 مرات استهدفت خلالها المناطق الحدودية بكثافة.

وذكرت الإدارة - في بيان - "تم تسجيل تسع هجمات للعدو في صباح اليوم في منطقة سومي داخل التجمعات الحدودية.. الأمر نتج عنه 75 انفجارا في منطقة سومي وكان لبلدة فيليكا بيساريفكا النصيب الأكبر في ذلك بنحو 25 انفجارًا، كما أصيبت بلدة سيريدينا بودا بضربة جوية سقط فيها صاروخان ألحقا أضرارا بثلاثة منازل خاصة ومخزن حبوب تابع لشركة زراعية محلية".