زوج يلاحق زوجته بـ4 جنح حبس ودعوى تعويض ويتهمها بضربه وسرقته بالتشهير بسمعته

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج 4 جنح ضد زوجته، أمام محكمة الجيزة، اتهمها فيها بسرقة مبالغ مالية تبلغ 200 ألف جنيه وفقا للمستندات المقدمة منه للمحكمة، وسبه وقذفه والتعدي عليه بالضرب برفقة خارجين عن القانون، والتشهير بسمعته، والتخلف عن تنفيذ حكم قضائي الرؤية، وأكد الزوج: "زوجتي دمرت حياتي بعد أن مكثت برفقتها 12 عاما، تحملت ما لا يطيقه بشر بسبب تعنتها، بخلاف تعديها على وسبي أمام أولادي".

وأضاف الزوج فى دعواه أمام المحكمة: "زوجتي استولت على مبالغ مالية قدرت بـ 200 ألف جنيه، ورفضت ردها لى، وخسرت كل ما أملكه بسببها، وبالرغم من ذلك قررت ملاحقتي بدعاوي حبس ونفقات وهمية لتنتقم مني، لأعيش في جحيم بسبب تشهيرها بسمعتي".

وتابع الزوج: "دمرت حياتي لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها، سلبتني أموالى، وحرمتني من أولادي، وداومت علي إساءتها لي، وتركتني مهدد بالحبس، بخلاف عصبيتها والحاقها الضرر المادي والمعنوي بي، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة ومحكمة الجنح لاسترداد حقوقي".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.