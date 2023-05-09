وقال فيكتوروف - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم)" الاخبارية اليوم الثلاثاء، "ندعو إلى وضع حد لجميع أعمال العنف أحادية الجانب، بما في ذلك خلق وقائع لا رجوع فيها على الأرض، والاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب أى طرف" .

وشدد السفير على أن العودة إلى المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية المباشرة، حول جميع قضايا الوضع النهائي، هي وحدها القادرة على كسر الحلقة المفرغة للعنف والتطرف واستعادة الثقة المتبادلة.

وفي وقت سابق، أكدت البعثة الدبلوماسية الروسية في فلسطين مقتل مواطن روسي وزوجته وابنه جراء غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة.