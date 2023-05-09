رفع 20 طن يومياً من القمامة بشوارع نصر النوبة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والأراضى الزراعية ضمن الموجه الـ 21 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو الذى يتوازى مع استكمال أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات أولاً بأول، بجانب التفاعل الفورى مع أى أحداث طارئة.

وفى هذا الإطار، استكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة منظومة الأعمال اليومية للنظافة العامة ورفع التراكمات أولاً بأول داخل القرى ، مع تسوية المداخل وذلك بواقع 20 طن يومياً، وخاصة بعد الإنتهاء من الأعمال الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، قرار الإزالة لمتغير تم رصده عبر منظومة المتغيرات المكانية بقرية الرمادى بحرى، وهو الذى توازى مع المرور على عدد من المدارس للاطمئنان على سير إمتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وفى السياق أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإيقاف حالتى بناء مخالف، مع مصادرة مواد البناء، كما تم التعامل الفوري مع طفح مفاجئ بخط مياه بطريق السادات، وتم الإنتهاء من أعمال الإصلاح بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مع شفط المياه المتراكمة فى الشارع الرئيسى وعودة الشئ لأصله، وتم كذلك متابعة أعمال الرصف للشوارع الداخلية.