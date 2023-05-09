رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد امتحانات النقل الثانوى وغرفة العمليات

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية لجنة معهد بنين أبو العيون ولجنة فتيات سيدي بشر مع امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023 اليوم الثلاثاء احيث يمتحن طلاب صفوف النقل للمرحلة الثانوية بشعبتيها (الأدبي والعلمي) وصفوف النقل للتعليم النوعي (تجويد وعالية وتخصص).

كما تابع فضيلته بعض لجان إدارة وسط التعليمية منها فتيات الفتح المبين والتي تضم نقل ثانوي وقراءات وكان برفقته كل من أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي، وإسماعيل أنور مدير العلاقات العامة والإعلام، وكان في استقبالهم بمعاهد إدارة المنتزة التعليمية احمد سليم مدير الإدارة، وبلجان إدارة وسط التعليمية محمد عفيفى مدير الإدارة وحنان عبد المجيد مدير التعليم النوعى.

كما تفقد علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لجنة معهد فتيات السيوف ولجنة معهد بنين أبو قير الثانوي وكان برفقته الدكتورة دعاء صبري موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة سير العمل ومتابعة العملية الامتحانية والأستاذة ابتسام درويش مدير إدارة الجودة.

حيث امتحن طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في مادة التفسير الصفين الأول والثاني الثانوي لجنة أولى، أما باللجنة الثانية فقد امتحن القسم الأدبي الصف الأول في مادة علم النفس والصف الثاني في مادة الفلسفة، في حين امتحن القسم العلمي في مادة الأحياء.

كما امتحن طلاب القراءات صف أول تجويد في مادتي التجويد والحديث وطلاب الصف الأول والثاني من مرحلة العالية في مادتي الحديث والعلوم والصحة أما طلاب الصف الأول والثاني تخصص في مادتي النحو والمنطق.