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رئيس مجلس النواب الأمريكى: سنرفض أى مقترح من إدارة بايدن لرفع سقف الدين

الثلاثاء، 09 مايو 2023 08:24 م
رئيس مجلس النواب الأمريكى: سنرفض أى مقترح من إدارة بايدن لرفع سقف الدين كيفن مكارثى
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إنه سيرفض أي مقترح من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع سقف الدين على المدى القصير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وقبلها أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحث الكونجرس الأمريكي على حظر الأسلحة الهجومية.

 

وقال جو بايدن: وقعت أكبر أمر تنفيذي لحظر الأسلحة الهجومية خلال 30 عاما.

 

وفى وقت سابق كشفت تقارير أن السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، غير راضية عن نظام زوجها جو بايدن الغذائى، إذ أن الرئيس الأمريكى لا يحب تناول الخضار، وهو ما أدخل الثنائى فى معركة مستمرة، إذ تريده جيل بايدن أن يكون بصحة جيدة قبل الحملة الرئاسية لعام 2024.

 

 

 

ونقل تقرير عن مساعدين بالبيت الأبيض أنبايدن الذي بلغ الثمانين من عمره هذا العام يأكل "كالطفل"، ويقول مساعدو الرئيس الحاليون والسابقون إن أطباقه المفضلة تشمل زبدة الفول السودانى والبيتزا، والبسكويت، والمعكرونة بالزبدة والصلصة الحمراء، والآيس كريم، وفقا لموقع "سكاى نيوز" عربية.

 

 

 


كيفن مكارثي

بايدن

أمريكا

سقف الدين

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