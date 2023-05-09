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رئيس الوزراء يشهد اليوم توقيع الإطار الاستراتيجى بين مصر والأمم المتحدة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 04:13 م
رئيس الوزراء يشهد اليوم توقيع الإطار الاستراتيجى بين مصر والأمم المتحدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.
 
ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسى لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
 
 
وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التى تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر فى تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتى تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

الإطار الاستراتيجى

مصر والأمم المتحدة

مصطفى مدبولي

مجلس الوزراء

التنمية المستدامة



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