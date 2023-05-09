

جاء ذلك في خطاب الرئيس النمساوي، الإثنين، أمام عشرات الآلاف من المحتشدين في ميدان الأبطال بوسط العاصمة النمساوية فيينا للاحتفال بمرور 78 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية وهزيمة النازية.



وأوضح الرئيس النمساوي أننا في هذا اليوم نتذكر ضحايا الحرب ونتضامن مع ذويهم كما نكرم الأحياء من المصابين، ونؤكد التزامنا بالدفاع عن الديمقراطية الأوروبية.



ولفت الرئيس النمساوي إلى أن أزمات العالم اليوم تتطلب استخلاص الدروس من الماضي والتمسك بالتعاون والعمل الجماعي وبتقوية المجتمع المدني.



شارك في الحفل أعضاء الحكومة النمساوية وقيادات الأحزاب المختلفة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إضافة إلى عشرات الآلاف من النمساويين الحريصين على إحياء تلك الذكرى وتضمن الاحتفال عروضا موسيقية وغنائية عن السلام والوحدة.