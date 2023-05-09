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رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى: وضعنا نظاما متوازنا للجلسات وسننهى الـ113 قضية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 08:49 م
رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى: وضعنا نظاما متوازنا للجلسات وسننهى الـ113 قضية المستشار محمود فوزي
كتب الأمير نصرى

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قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن النظام الانتخابي مطروح للنقاش في جلستين ضمن المحور السياسي في جلسات الحوار الوطني.
 
وأضاف محمود فوزي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن تنسيق الجلسات يتبع فيه نظام وضع جلسة ذات جمهور كبير في وقت جلسة ذات جمهور أقل.
 
وتابع محمود فوزي أن هناك عدد من الفئات تشهد الجلسات، مثل ممثلي الأحزاب من كل الاتجاهات اليمين واليسار والوسط، وأصحاب الصفة، الذين يعنيهم الأمر المطروح للنقاش، مثل مناقشة محور السياحة يجب أن يحضر كبار العاملين في السياحة، وحضور الحكومة اختياريا في الجلسات.
 
ولفت محمود فوزي إلى أن الأحد جلسات المحور السياسي، والثلاثاء للمحور الاقتصادي، والخميس للمحور المجتمعي، وكل يوم تعقد فيه الجلسات الخاصة بقضاياه، وسنستمر حتى تنتهي الـ113 قضية.

الحوار الوطنى

التنميه

المحور الاقتصادى

جلسات الحوار الوطنى

امناء مجلس الحوار الوطنى

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

اليوم السابع بلس



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