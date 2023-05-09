حبس مسئول استلام استولى على 361 طن قمح بحوالى 3 ملايين جنيه بطهطا

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بطهطا شمال محافظة سوهاج حبس م . خ . م مسئول استلام الأقماح المستوردة بمطحن طهطا شمال المحافظة 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب قيام الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بضبطه عقب تقدم محامى الشركة ببلاغ ضده اتهمه فيه بقيامه باختلاس 361 طن قمح وعدم توريدها للمطحن.

جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بشتى صوره حيث تقدم أ . ا . م . ع بشركة مطاحن مصر العليا ضد م . خ .م يقيم بطهطا مسؤل استلام الأقماح المستوردة لوجود عجز بكميات من الأقماح عهدته، ما أضر بالمال العام وبلغت جملة الأقماح المختلسة 361 طن بإجمالى مبالغ تصل إلى أكثر من 3 ملايين جنيه.

ونظرا لما تشكله الواقعة من خطر على الأمن العام أسفرت عملية الفحص والتحريات التي قام بها ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد فرع سوهاج باكتشاف وجود عجز من الأقماح المستوردة الواردة من صومعة غرب طهطا بعهدة م . خ . م . ع كونه مندوب استلام الغلال والأقماح الواردة لمطحن سلندرات طهطا مما أضر بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة تم إستدعاء المتحرى عنه وبسؤاله أقر بوجود عجز وتعهد بتسويته.

تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.