حبس سائق دهس سيدة فى الظاهر وفر هاربا 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باصطدام سيدة حال عبورها الطريق بمنطقة المقطم محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها وفر هاربا، وطالبت باجراء تحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، وطالبت بسرعة التحريات حوله لاستكمال التحقيقات.

ونجحت الداخلية في ضبط سائق بالقاهرة لاصطدامه بإحدى السيدات حال عبورها الطريق محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من اصطدام سيارة مجهولة بـ (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال عبورها الطريق بدائرة القسم، مما نتج عنه إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والتى أدت لوفاتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة مرتكبة الحادث وتبين أنها سيارة ميكروباص ملك ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، حال استقلاله السيارة المشار إليها المتسببة فى الحادث ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدى الأهالى عليه ومسائلته قانونياً.