وذكر بيان نشره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أطلع سانشيز على جهود الأمم المتحدة المستمرة لتوسيع مبادرة البحر الأسود وتوسيعها وتحسينها، وكذلك إزالة العوائق المتبقية أمام صادرات المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية.

كما ناقش جوتيريش وسانشيز التحديات الحالية التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأطلع الأمين العام رئيس الحكومة الإسبانية على مبادرات الأمم المتحدة المتعلقة بإصلاحات الهيكل المالي الدولي.

وأعرب جوتيريش عن تقديره لدعم إسبانيا النشط للأمم المتحدة والتعددية.