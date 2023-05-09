جنايات جنوب سيناء تقضى بالسجن المشدد 7 سنوات لتاجر مخدرات

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون رئيس محكمة جنايات وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر المستشار شريف أمام احمد والمستشار أحمد فاروق الشهبه وأمانة سر محمد عبدالستار ومينا وليم.

بمعاقبة أحمد صالح حسين إسماعيل بالمشدد 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه والأزمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات المخدرة لتجارة بالمخدرات.

وترجع القضية رقم 2813لسنة2022 جنايات طورسيناء وردت معلومات سرية بقيام المدعو احمد صالح حسين اسماعيل 28سنة مقاول مقيم بمدينة أبورديس بالاتجار في المواد المخدرة ويقوم بتوزيعها على عملائه في المقاهى والميادين وانة يتخذ مسكنه مكانا لاحفاء تلك المواد المخدرة وضبطه وبتفتيش عثر معه 102 لفة ورقية بيضاء وبفضها تبين أن بدخل كيس بلاستيك بة مادة جوهر الهيروين المخدر و140 مائة جنيها وموبايل الاتصال على عملائه، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى اصدارت حكمها المتقدم.