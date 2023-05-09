جنايات جنوب سيناء السجن المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون رئيس محكمة جنايات وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر المستشار شريف أمام احمد والمستشار احمد فاروق الشهبه وأمانة سر محمد عبدالستار ومينا وليم بمعاقبة ابراهيم صالح عيد وأسامة صالح وهاشم صالح بالسجن المشدد 10سنوات لكل منهم وغرامة مائتين ألف جنيه لتجارتهم بالمواد المخدرة.

وترجع القضية رقم 1956 لسنة 2022 جنايات راس سدر بمزواله نشاطهم الاجرامى قد وردت معلومات رئيس مباحث راس سدر بقيام المدعون الاستعداد بيع المواد المخدرة على عملائهم واثناء القبض عليهم عثر معهم على 40 طبق ملفوف بلاصق شفاف استرتش يحتوي كل طبق على نبات عشبى الهيروين المخدر وجوال كبير نبات الحشيش اعترف المتهم الثاني اقره بحيازته المواد المخدرة بالاشتراك مع القائد فى مزواله النشاط الاجرامى تخصص فى الاتجار المواد المخدرة بالزعم التشكيل هو شقيقة الأكبر ابراهيم وان وان دورة يقتصر على التغليف وتجهيز تلك المواد المخدرة وأن شقيقة الأكبر وشقيقة الثالث باليبع المواد المخدرة بقصد الاتجار وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى اصدارت حكمها المتقدم.