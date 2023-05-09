جرائم الصيف.. ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير شاليهات

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير حجز شاليهات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.. وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من خلال قيام أحد الأشخاص بتدشين العديد من الإعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى، تتضمن إيهام ضحاياه بتوفير حجز شاليهات بأسعار مختلفة والتواصل معهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتحصل منهم على مبالغ مالية عن طريق خدمة تحويل الأموال بإحدى شركات الإتصالات.

▪ بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع وتبين أنه(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وعُثر بحوزته على (مبلغ مالى - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابه للوقائع المشار إليها").

وبمواجهته إعترف بارتكابه للوقائع المنوه عنها بقصد النصب على المواطنين لتحقيق مكاسب مالية ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.