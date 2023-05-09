جامع عمرو بن العاص يدعو لحضور الفعالية الكبرى لانطلاق النشاط الصيفى للأطفال

كتب: مصطفي جابر

أعلن الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص عن بدأ فاعليات تحفيظ القرأن للأطفال بمسجد عمرو بن العاص وذلك يوم الأحد الموافق 5/14، علي أن يكون به هدايا قيمة للأطفال وأن يستمر الأمر طوال فترة الصيف يوم الأحد من كل أسبوع.

جامع عمرو بن العاص أقدم وأول مسجد في مصر وأفريقيا، تم إنشاؤه على يد الصحابي الجليل عمرو بن العاص عام 21هـ /641 م بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب.

بعدما فتح عمرو بن العاص مصر سنة 20 هـ /640 م، أسس مدينة الفسطاط عاصمة مصر في ذلك الوقت، وكان يستخدم الجامع في اجتماعات المسلمين، كانت مساحته وقت إنشائه صغيرة 50 ذراعا في 30 ذراعا، وتسوده البساطة، وبنى المسجد على قوائم جذوع النخل المغطى بالجريد، ثم تعرض الجامع للتغيرات المعمارية وزادت المساحة تدريجيا حتى وصل إلى شلكة الحالي على مساحة 12 ألف متر مربع.



الشيخ يشرى عزام



النشاط الصيفى للأطفال



النشاط الصيفى