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جامعة الجلالة الأهلية تعلن فتح باب التقديم المباشر لبرامجها لعام 2023-2024

الثلاثاء، 09 مايو 2023 08:53 م
جامعة الجلالة الأهلية تعلن فتح باب التقديم المباشر لبرامجها لعام 2023-2024 جامعة الجلالة
كتب محمد صبحى

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أعلنت جامعة الجلالة الأهلية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم المباشر للالتحاق ببرامجها المتميزة للعام الدراسي 2023- 2024، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية للعام الحالي 2023 أو العام السابق 2022 والحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام السابق 2022، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم عليها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب، طبقا لقواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
 
 
وأوضحت الجامعة، أنه تم إتاحة التسجيل للطلاب علي الموقع الالكتروني للجامعة ، بالاضافة الي امكانية التواصل المباشر عن طريق الرقم الساخن للجامعة، للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، وذلك يومياً في الفترة من الأحد إلي الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتي الخامسة مساءاً.
 
 
وأشارت الجامعة، إلى أنه يمكن أيضا للراغبين في الحصول علي اي استفسارات إضافية بالحضور إلى مقر الجامعة بمدينة الجلالة بالعين السخنة، علماً بأن القبول للطلاب المستوفين شروط التقدم سيكون بأسبقية التقدم واستيفاء الأوراق المطلوبة حتى نفاذ الأماكن المتاحة لكل برنامج بالجامعة.
 
 
 
 

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