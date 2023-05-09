توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتى "المنصورة الجديدة" و"السويس"

وقعت جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض الخولي، بروتوكول تعاون مشترك، مع جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد الشرقاوي ، وذلك من أجل التعاون تحقيقًا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويشمل التعاون بين كلاً من كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة، وكليه هندسه البترول و التعدين بجامعه السويس، بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين في مجالات عديدة.

ويشتمل بروتوكول على التعاون في عدة مجالات ومنها عقد دورات وبرامج تدريبية بمعامل الجامعة المختلفة للطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، وإجراء المشروعات البحثية المشتركة والتجارب المعملية والعلمية، وإقامة تدريب صيفي لطلاب برنامج هندسة البترول والغاز بجامعة المنصورة الجديدة داخل معامل كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، الاشتراك في تنفيذ ندوات ومؤتمرات وورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بين الطرفين، تبادل عدد من اساتذة الجامعة للتدريس او القاء المحاضرات، والاشراف المشترك على الرسائل والابحاث، تبادل الخبرات العلمية والتقنية من العلماء والمهندسين والخبراء بين الطرفين ، تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بتطوير جودة التعليم والمهارات البحثية ، تبادل خطط الدراسة ومناهج التدريس والمقترحات التطويرية في كل من الجامعتين، تبادل الجامعتان الاسهام في النشر العلمي في المجلات والنشرات العلمية الصادرة عنهما، تساعد الجامعتان بعضهما بعضاً على تطوير الاتصالات العلمية والتعاون مع هيئات بحثية اخرى في حال رغبت احدى الجامعتين بذلك ، تساعد الجامعتان بعضهما بعضاً في تدريب الطلاب بالمؤسسات العلمية المحلية والدولية الكبرى وتبادل المطبوعات (الكتب العلمية -الدوريات -النشرات -البيانات الاحصائية) بين الجامعتين.

وأشاد الدكتور معوض الخولي بالخبرات العلمية والبحثية لجامعة السويس و كلية هندسه البترول و التعدين بجامعة السويس، لما لها من خبرات كبيرة لكونها أول كلية بترولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مضيفًا أن الجامعة تهدف إلى تطوير التعليم التكنولوجي، ولهذا فهي تولى اهتمام كبير لتدريب الطلاب وإثقال خبراتهم وتدريبهم عمليا، بما يُحقق صالح المجتمع، لإفراز جيل جديد قادر على استيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطورها مع اكتساب خبرات متراكمه من الجامعات العريقة، وأن الجامعة تسعى دائماً لتحقيق أقصى استفادة يمكن تحقيقها للجانبين من خلال هذا التعاون المُثمر، مشيرًا إلى أن توقيع البروتكول يستهدف تنمية المهارات العلمية والتدريب العملي لطلاب كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة.