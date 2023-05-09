توسعة ورصف شوارع كفر الشيخ وحل مشكلة التكدس المرورى.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال توسعة الطرق والرصف بشرق مدينة كفر الشيخ، إضافة لتفقد أعمال التوسعة أمام كوبرى المرور المعدنى الجديد.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والعميد أبو الفتوح ذكى، نائب مدير مرور كفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال التبطين بترعة ميت يزيد، وأعمال التبطين والتغطية لترعة الشاكرية، كما تفقد الأعمال الجارية لرصف شارع عبد الهادى راضى، للقضاء على التكدس المرورى من ميدان النصر حتى موقف كفر الشيخ العمومى، كما تفقد أعمال التوسعة بشارع الخليفة المأمون، اضافة لشارع صلاح سلامة بتقسيم المحافظة المجاور لشريط السكة الحديد.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه الأعمال الجارية من إنشاء محاور جديدة وتوسعة طرق ورصفها بمدينة كفر الشيخ، لتظهر مدينة كفر الشيخ عامة المحافظة فى أبهى صورة وتعليق بمكانتها، بالإضافة للقضاء على التكدس المرورى، والربط بين الطريق الدولى الساحلى وروافده ال3 " كفر الشيخ بلطيم وكفر الشيخ المحلة وكفر الشيخ طنطا"، إضافة لطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، وعدم السماح لسيارات النقل الدخول لوسط المدينة، ويكون اتجاهها حول المدينة من طريق كفر الشيخ دسوق لطريق صبرى القاضى، لطريق سخا، للطريق الجديد من مسار العائلة المقدسة مارا بالمجمع السكنى المجاور لجامعة كفر الشيخ لرافد الطريق الدولى "كفر الشيخ طنطا"، لطريق أبو عمر الواصل ل رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ، المحلة".