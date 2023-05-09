توريد 72 ألف طن من الأقماح المحلية بمواقع الاستلام والتخزين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم"أمس" استلام 9823 طن من القمح المحلي بالصوامع والشون،ليصل إجمالي ما تم توريده "منذ بداية أعمال التوريد وحتى صباح اليوم "إلى 71 ألفًا و 904 أطنان.

ويتابع المحافظ التسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وشدد على انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي يعده المهندس وصفى عبد الله مدير عام التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الحالي ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تصل إلى 126 ألفًا و155فداناً بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم ،فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، على مستوى قرى ومراكز المحافظة.