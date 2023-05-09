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تلاميذ رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة يختتمون غدا امتحاناتهم بالرياضيات

الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:18 م
تلاميذ رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة يختتمون غدا امتحاناتهم بالرياضيات امتحانات الفصل الدراسي الثاني
كتبت – مرام محمد

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يختتم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالجيزة، يوم غد الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" بمادة الرياضيات، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وانتظمت امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالجيزة منذ انطلاقها الأسبوع الماضي، حيث أدى الطلاب يوم السبت 6 مايو امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد 7 مايو امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، والإثنين 8 مايو امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT، واليوم الثلاثاء 9 مايو امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

ومن جانبه، وجه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليمات خاصة لمديرى العموم ووكلاء الإدارات التعليمية بشأن متابعة أعمال امتحانات النقل، مشددا على ضرورة متابعة أوراق الإجابات مع الشؤون المالية والإدارية، ومتابعة أعمال التصحيح أولا بأول والتأكد أنها تتم بشكل منضبط وإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف دراسي، على أن يتم إعلان جدول إعلان النتائج من قبل المديرية في وقت لاحق.

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت متابعة أعمال الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من قبل الإدارات التعليمية والمديريات وأيضا غرفة عمليات الوزارة، مشيرة إلى أن الأسئلة فى جميع الصفوف تكون وفق المواصفات الفنية التى تم تحديدها من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة، وتخاطب الفهم ونواتج التعلم الحقيقة مع استثناء الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتى من أسئلة امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني.


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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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