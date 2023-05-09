تعيين زينب عبد البارى كأول سيدة تتولى نقابة الفلاحين فى مصر بكفر الشيخ

أصدر المهندس حسين عبدالرحمن أبوصدام، النقيب العام للفلاحين والمزارعين على مستوى الجمهوريه، قرارا بتولى أول سيدة نقيب عام للفلاحين بمحافظة كفرالشيخ، المهندسة زينب عبد البارى.

وتم تكليف المهندسة زينب علي كمال عبد الباري إبنه قرية أبو طبل مركز كفرالشيخ، لشغل منصب أول نقيب عام للفلاحين بمحافظة كفر الشيخ، 31 عاما، لتكون أول سيدة تشغل هذا المنصب الهام، والذي ظل حكراً على الرجال لسنوات طويلة، يأتي ذلك في ضوء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتمكين القيادات النسائية الشابة في مواقع العمل والإنتاج ضمن الإطار العام لخٌطة مصر التنموية 2030.

قالت المهندسة زينب عبدالبارى، إنها أول سيدة داخل مصر تتولى هذا المنصب الهام، وهذا شرف كبير لها، وأنها ستواصل عملها ليلا ونهارا، لتجعل المرأة المصرية المزارعة شريكة تماما مع الرجل المصرى فى كل شئ، وأنه لا يوجد الآن أى فروق جوهرية بين المرأة والرجل داخل المجتمع المصرى الأصيل، وسأبذل قصارى جهدى فى جعل صوت المرأة قويا في جميع الأماكن.

وأضافت، أنها ستعمل على تقديم رؤية تنموية لتنشيط عمل النقابة، وتقديم المزيد من الخدمات للأعضاء بكافة أنحاء المحافظة كما ستقوم بعرض مطالب الفلاحين ودعم الفلاح المصرى خلال الفترة المقبلة.