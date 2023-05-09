تعرف على الشيخ محمد خليل إمام المسجد النبوى بعد وفاته متأثرا بمرضه

وكالات

توفى الشيخ محمد خليل قارئ، وإمام المسجد النبوى السابق أمس الإثنين، عن عمر يناهز 43 عاما.

دخل الشيخ محمد خليل قارئ إلى المستشفى، لتلقي العلاج، من أجل الاستشفاء من مرض العضال، ولكن ساءت حالته الصحية في شهر يناير 2023 الماضي، وتم نقله بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات السعودية، ودخل العناية المركزة.

وكان الشيخ الراحل محمد خليل قارئ، يعيش في مدينة مظفر أباد بدولة باكستان، وسافر من اباكستان إلى المملكة العربية السعودية.

والشيخ محمد خليل القارئ قارئ من دولة باكستان، مقيم وحامل للجنسية السعودية، تم تعينه إمام بالمسجد النبوي، لـ صلاة التراويح.

يعد الشيخ محمد خليل من الأئمة، الذين ارتبطت أصواتهم بالمدينة المنورة، وذلك من خلال قراءته الحجازية بصوته الرخيم الشجي، حيث صلى محمد خليل قارئ بالمصلين في مسجد قباء صلاتي التراويح والتهجد أعواماً عديدة برفقة الشيخ محمد أيوب، والشيخ أحمد الحذيفي قبل أن يتم تكليفه إماماً لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي .

ولحِق محمد خليل بوالده وأخويه أحمد ومحمود بعد أن توفى أحمد قبل عام واحد فقط من وفاة والدهم شيخ مشايخ الحرمين خليل القارئ ثم توفى محمود، ونعى العديد من رواد مواقع التواصل حول العالم العربى إمام المسجد النبوى داعين المولى أن يتغمده برحمته.