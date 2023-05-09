تظاهرات أمام "النواب اللبناني" للمطالبة برد أموال المودعين

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نظمت جمعية صرخة المودعين بلبنان تظاهرات أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بوسط العاصمة بيروت، وذلك للمطالبة بالإسراع في إقرار التشريعات المطلوبة لوضع ضوابط على التحويلات المالية من لبنان إلى الخارج (مشروع قانون الكابيتال كونترول) وإقرار خطة الاصلاح والتعافي التي تتضمن برنامجا لرد أموال المودعين.

كما نظم المتظاهرون مسيرة انطلقت من أمام مدخل مجلس النواب نحو المقر الرئيسي لأحد البنوك الكبرى في العاصمة بيروت ومنه إلى منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، والذي تم إغلاق الطرق المؤدية إليه بالحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة.

وحاول عدد من المتظاهرين قص الأسلاك الشائكة التي أغلقت الطريق أمام منزل رئيس الحكومة إلا أن قوات الأمن تصدت له، فيما اعتدى عدد من المتظاهرين على المقر الرئيسي لأحد البنوك بالقرب من منزل رئيس الحكومة بوسط العاصمة بيروت.

ونفذ المتظاهرون مسيرة نحو مقر جمعية المصارف اللبنانية في نطاق وسط العاصمة وأحرقوا عددا من إطارات السيارات القديمة أمام المقر.

وتحتجز البنوك اللبنانية جميع ودائع المودعين بالعملات الأجنبية منذ أواخر عام 2019 ولا تسمح لأصحاب الودائع إلا بالحصول على جزء يسير من الودائع شهريا.