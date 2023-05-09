تطوير أقسام الاستقبال وعناية الأطفال والعمليات بمستشفى القنايات بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

انتهت مديرية الصحة بالشرقية، من تطوير قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفى القنايات المركزى، بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون و150 ألف جنيه، دعم من ميزانية المديرية.

و تفقد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، سير العمل بالمستشفي واطمأن علي تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وشدد علي متابعة فصل خطوط سير مرضى الإستقبال عن مرضى العيادات الخارجية، وعمل إستراحة خارجية لانتظار مرضى العيادات للحصول على خدمات الأشعة في حالة وجود تردد عالي عليها، كما تم التشديد على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين للأقسام الطبية بالمستشفى، موجهاً بمتابعة صيانة الستائر الخاصة بالأسرة بقسم الإستقبال، وتكليف أحد العاملين بمتابعة توفير الطاقة بالأقسام المختلفة بالمستشفى، ونقل وتوزيع كشافات الإضاءة على مفاتيح الكهرباء، لإمكانية تشغيل نصفها في الفترة الصباحية، لترشيد استهلاك الكهرباء، كما تم التأكد من تفعيل قسم داخلي للحالات الطارئة، والذي يقدم الخدمات الطبية للحالات لحين استقرارها وعمل العروض الطبية لها، ومن ثم خروجها تحسن أو دخولها للأقسام الداخلية.

و قسم العناية المركزة للأمراض الباطنية، واطمأن علي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وقام بمناظرة السجلات الطبية، والتأكد من تدوين كافة الإجراءات الطبية والتمريضية بها، وتقديم العلاج وفقاً للتشخيص الطبي والبروتوكولات المحددة لكل حالة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما وجه بعمل ستاره بمدخل العناية لتعزيز الحفاظ على خصوصية المرضى، متفقدا قسم العناية المركزة للأطفال، والتي بها 7 حالات من إجمالي 9 أسرة، وتم التوجيه بسرعة عمل صيانة لإحدي الشفاطات لصدور صوت عالي به، كما حرص على الاستماع إلى مرضى الكلي بالقسم أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما تفقد قسم الحضانات، والتي بها 10حالات من إجمالي 20 حضانة، موجهاً بسرعة صيانة 3 حضانات معطلة، مع ترشيد استهلاك مستلزمات مكافحة العدوي بالنسبة للأجهزة الطبية غير المستخدمة، وفقاً لمعايير وسياسات مكافحة العدوى.

وأعمال التطوير الجارية بقسم العمليات الجراحية الجديد، والذي يسع لعدد 3 غرف عمليات كبري، موجهاً بسرعة عمل مقايسة لاستكمال كافة التشطيبات النهائية بالقسم وتشغيله بصفة عاجلة، وفي نهاية الزيارة تفقد مطبخ المستشفى، وتم مناقشة بعض المقترحات لتطويره ورفع كفاءته، مع إمكانية بناء جزء جانبي واستغلاله لتوسعة المطبخ، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة القنايات.