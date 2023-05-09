تسكين المجموعة السابعة لعارضات سيدات الأعمال بمعرض "أهلا رمضان" بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

بدأت المجموعة السابعة لعارضات مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية، ممارسة أعمالها داخل معرض اهلا رمضان ، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء إجراءات تسكينها، حسب الجدول المتفق عليه بالتبادل بين 120 عارضة في مجموعات، لتحقيق أعلي إستفادة للعارضات، وبحسب توجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية.

من جانبها قالت جيهان فؤاد، رئيس المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال، أن جناح سيدات الأعمال، يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة، مؤكدة أن رؤية إستراتيجية تمكين المرأة 2030 ترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما بهدف له مجلس سيدات الأعمال ، لدعم السيدات.

كما لفتت سالي حوا سكرتير المجلس، إلي حرص المجلس علي تنوع المنتجات بمعرض اهلا رمضان تسهيلا علي المواطن مع أهمية طرح منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية للأسواق الخارجية، وإستفادة أكبر قدر من العارضات خلال فترة إقامة المعرض.

يشار الي مد فترة إقامة المعرض في حديقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، حتي الاحتفال بعيد الأضحي المبارك بناء علي تعليمات رئيس مجلس الوزراء.

وكان المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، قد أكد في تصريحات سابقة، أن الغرفة تكلل كافة الجهود لدعم السيدات بما يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها - دون أي تمييز - في الفرص الإقتصادية، التي تمكنها من الإرتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.