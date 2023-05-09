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تدوال 12 ألف طن بضائع و653 شاحنة بموانئ البحر الأحمر اليوم

الثلاثاء، 09 مايو 2023 10:37 ص
تدوال 12 ألف طن بضائع و653 شاحنة بموانئ البحر الأحمر اليوم موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن الحركة البحرية بموانئ الهيئة المختلفة، حيث اكد علي أن  إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم خلالها تداول 12 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 653 شاحنة و84 سيارة.
 
واكد البيان أن حركة  الواردات شملت 3000 طن بضائع  345 شاحنة و 63 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 308  شاحنة و 21 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة امل.
 
وكان  استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، وغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2200 طن بضائع و 205 شاحنة بميناء نويبع.
 
 يستعد  الميناء اليوم  لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( سفر / وصول ) للسفينتين ايلة وسينا وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1085 راكب بموانيها .
 


 

 


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