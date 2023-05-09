اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثتين لربة منزل وابنتها فى الجيزة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:35 ص
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثتين لربة منزل وابنتها فى الجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثتين لربة منزل وابنتها داخل مسكنهما بمنطقة المنيرة الغربية، وتم الاستماع لأقوال عدد من الجيران، ومناظرة الجثتين، ومعاينة مسرح الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثتين داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة ربة منزل وابنتها، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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