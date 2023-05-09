تأجيل محاكمة عامل وزوجته بتهمة الإتجار في البشر لـ20 مايو

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة ،تأجيل محاكمة عامل وزوجته، بتهمة الاتجار فى البشر، بعد عرض طفلتهما للبيع أو التبنى على مواقع التواصل الاجتماعى لجلسة 20 مايو.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، تنسيقاً وقطاع الأمن العام، من رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يعرض فيه صاحب الحساب المشار إليه طفلة للبيع أو التبنى مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه (والد الطفلة - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة)، تم ضبطه حال قيامه بعرض الطفلة المشار إليها للبيع، وبصحبته (زوجته - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون) حاملة لطفلة حديثة الولادة، وبحوزتهما شهادة ميلاد للطفلة المشار إليها والمعروضة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بعرض الطفلة المشار إليها للبيع على النحو المشار إليه.