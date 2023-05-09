تأجيل محاكمة شخصين بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى لـ17 مايو الجارى

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة شخصين لجلسة 17 مايو الجاري، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى، وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مزاولة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته شخص آخر مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما (مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.