اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مايو 2023 01:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة شخصين بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى لـ17 مايو الجارى

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:15 م
تأجيل محاكمة شخصين بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى لـ17 مايو الجارى دولار أمريكى
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة شخصين لجلسة 17 مايو الجاري، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.
 
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى، وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مزاولة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته شخص آخر مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما (مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

الاتجار فى النقد الاجنبى

عابدين

جريمة تجارة العملة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة