بيطري الغربية: انتظام العمل بمجازر المحافظة ورفع كفأتها استعدادا لعيد الأضحى

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية ، انتظام أعمال مجازر المحافظة والإطمئنان على حسن سير العمل بها يوميا لرفع كفاءتها استعدادا لعيد الاضحي المبارك، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأضاف أن قطاع المجازر يقوم بالكشف علي الحيوانات التي تصل للمجازر كشفا ظاهريا بغرض ذبح المطابق للقرارات الوزاريه والتعليمات واستبعاد المريض منها لإنتاج لحوم طازجه بالعظام خاليه من أي مسببات مرضيه وصالحة للإستهلاك الآدمي، وذلك تحت إشراف أطباء وطبيبات بيطريين متخصصين مع توفير المادة السريه الملونة المستخدمه في ختم اللحوم بعد التأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وخلوها من أي مسببات مرضيه، وتوفير المطهرات وأدوات النظافة المستخدمة في المجازر ، والمجازر تقوم بتنفيذ المهام والأعمال المكلفه بها على مدار فترتين خلال ساعات النهار وإلتزام العاملين بها بتوقيتات العمل الرسمية.

وأوضح أنه يتم التواصل مع رؤساء المراكز والمدن لرفع المخالفات الحيوانية غير الصالحة للإستهلاك ( الفرت ) ، وكذا إعدامات المجازر بصفة شبة يومية لمنع تراكمها بموجب تعاقدات مبرمه بين المديريه ورؤساء المراكز والمدن، كما تم تنسيق التعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتعامل الفورى مع أى مشكلة من شأنها التأثير السلبى على انتظام العمل بها.

وتناشد المديرية المواطنيين بالغربية التواصل مع المديرية علي رقم 3332574 وكذا إداراتها البيطريه بمراكز المحافظة حال وجود شكوي من مخالفين أو خارجين على القانون بذبح مواشى خارج المجازر.