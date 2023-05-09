بدء تركيب وصلات مياه منزلية بالمجان لـ250 أسرة بالقرى الأكثر احتياجا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس عامر كمال حلاوة رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية ، أنه تم الانتهاء من استكمال عمل أبحاث حالات لعدد 250 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بقرى الشوافين وقصاصين الأزهار وتلراك وبني منصور وأسعد والطوبجي ومنشأة ناصر وبني حسن مركز ومدينة أولاد صقر تمهيدا لتوصيل المياه لهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وأضاف رئيس مجلس ادارة الشركة، انه أجريت زيارات ميدانية وأبحاث حالات للأسر الأكثر احتياجا بقري المحافظة في إطار التعاون بين الشركة و الجمعيات الأهلية ،لعدد 250 أسرة من الأسر بقري التابعة مركز ومدينة أولاد صقر ، حيث تم عمل الابحاث الميدانية اللازمة لهذه الاسر تمهيداً لتوصيل المياه لهم لتنفيذها ضمن تنفيذ وصلات المياه بعدة قرى بالمحافظة، ذلك بعد التأكد التام من أحقية المستفيدين من هذه الوصلات من خلال البحث الجاد و المعاينة على الطبيعة، مؤكدا تقدم كافة التسهيلات المتاحة في إطار تنفيذ اللوائح و القوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية بالشركة و التعاون التام مع كافة المؤسسات التي تساهم في هذا النحو.