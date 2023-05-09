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بايدن يستعد لتداعيات اتهام نجله هانتر فى جرائم احتيال ضريبى وشراء أسلحة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:19 م
بايدن يستعد لتداعيات اتهام نجله هانتر فى جرائم احتيال ضريبى وشراء أسلحة بايدن وهانتر بايدن
كتبت : نهال أبو السعود

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يستعد البيت الأبيض للتداعيات السياسية لقرار وشيك من قبل المدعين الفيدراليين بشأن ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بارتكاب جرائم ضريبية والكذب بشأن تعاطيه للمخدرات عندما اشترى مسدسًا.

 

وفقا لصحيفة واشنطن بوست في إشارة إلى أن التحقيق على وشك الانتهاء ، عقد محامو هانتر الشهر الماضي اجتماعا مع ديفيد فايس ، المدعي الفيدرالي في ديلاوير .

 

تخضع ضرائب هانتر ومعاملاته التجارية الأجنبية للتحقيق من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى في ولاية ديلاوير منذ عام 2018 على الأقل، وأثارت عضويته في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية وجهوده لإبرام صفقات في الصين تساؤلات من قبل الجمهوريين حول ما إذا كان يستغل سلطة والده في اعماله الخاصة.

 

عندما سعى مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى إجراء مقابلة معه في عام 2020 ، أُجبر هانتر على الاعتراف علنًا بأنه يخضع للتدقيق ، ثم زعمت تقارير إعلامية في أكتوبر  الماضي أن الوكلاء الفيدراليين اعتقدوا أن لديهم أدلة كافية لتوجيه اتهام جنائي لهنتر في مسألتين: الفشل في الإبلاغ عن كل دخله إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) والإدلاء ببيان كاذب فيما يتعلق بشراء سلاح في عام 2018.

 

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست ، ملأ هانتر نموذج فيدرالي أجاب فيه بـ "لا" على سؤال عما إذا كان "مستخدمًا غير قانوني للماريجوانا أو مدمنًا على الماريجوانا أو أي عقار مثبط أو منبه أو مخدر أو أي عقار آخر المواد الخاضعة للرقابة". ومع ذلك ، فقد أقر نجل الرئيس صراعه الطويل مع إدمان المخدرات في مذكراته لعام 2021 .

 

إذا اتفق المدعون العامون على أن الأدلة من المرجح أن تؤدي إلى إدانة في المحاكمة ، فسيكون ذلك بمثابة هدية سياسية للجمهوريين مع اقتراب انتخابات الرئاسة 2024 والتوقعات بإعادة مبارة بين ترامب وبايدن، الا ان تاثير اتهام هانتر على حملة والده والناخبين لا يزال موضع شك، خاصة بعد ان اصبح ترامب اول رئيس سابق يتم اتهامه جنائيا.

 

 

 


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