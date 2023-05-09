بايدن يدعو للتوصل الى اتفاق عادل لكتاب هوليوود المضربين

كتبت نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يأمل أن يحصل الكتاب المضربون في هوليوود على صفقة عادلة "في أقرب وقت ممكن" ، حيث قدم أول تعليقات علنية له منذ أن أضرب النقابة التي تمثل آلاف الكتاب التلفزيونيين والسينمائيين الأسبوع الماضي.

قال بايدن في تصريحات في البيت الأبيض عرض البرنامج التلفزيوني "أمريكان بورن تشاينيز" للاحتفال بشهر التراث الأمريكي للاسيويين وسكان هاواي الأصليين وجزر المحيط الهادئ.

وأضاف بايدن: "آمل بصدق أن يتم حل إضراب كتاب هوليوود ، وأن يحصل الكتاب على صفقة عادلة يستحقونها في أسرع وقت ممكن".

وفقا لصحيفة ذا هيل أضربت فروع نقابة الكتاب الأمريكية التي تمثل 11500 كاتب في التلفزيون والسينما وغيرها من الكتاب الترفيهيين الأسبوع الماضي وسط مفاوضات بشأن عقد جديد.

في قلب الخلاف ، هناك إحباط بين الكتاب بسبب تقلص حصتهم من المال ، حتى مع توسع الترفيه في خدمات البث المختلفة. تجادل النقابة بأن الدخل الثابت للكتاب أصبح أكثر صعوبة في تحقيقه لأن خدمات البث تستخدم موظفين أصغر لإنتاج المحتوى.

كان البيت الأبيض قد رفض في السابق التأثير في إضراب الكتاب ، مما أدى إلى تجدد الأسئلة حول صحة مزاعم بايدن بأنه "الرئيس الأكثر تأييدًا للنقابات في التاريخ". وقالت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير في وقت سابق إن الإدارة لم تعلق على الضربات الجارية ، لكن البيت الأبيض يحث الجانبين على البقاء على طاولة المفاوضات.

قدم Ke Huy Quan ، الذي ظهر في المسلسل وفاز في وقت سابق من هذا العام بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن أدائه في "كل شيء في كل مكان كل مرة" ، بايدن في حدث يوم الاثنين.