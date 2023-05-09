اليوم بداية شهر "بهنس".. أول أشهر موسم الحصاد

كتبت أسماء نصار

بدأ "بشنس" الشهر التاسع من التقويم المصري الذى يستمر 7 يونيو وهو أول أشهر موسم "شمو" (أي الحصاد) في مصر القديمة، ومع بدايته تبدأ الظواهر المناخية في الانقلاب، وتذهب برودة الليل بدون رجعة، وتبدأ حرارة النهار في التسخين بسبب زيادة كمية الإشعاع الشمسي.

وترتبط تلك الظواهر بالمواسم الزراعية والحصاد، وأهم ما يميز هذه الفترة مناخياً ما يلي:

1- تبدا الموجات الحارة او شديدة الحرارة الطويلة تكون هي السائدة – بمجرد انتهاء موجة تبدا أخرى وترتفع درجات حرارة الليل عن الـ 20 درجة مئوية بداية منتصف بشنس ولا تعود مرة أخرى وحتى نهاية الصيف أو نهاية الخريف .

2- سوف تزيد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان (القريب من أسوان) وسيادة موجات الاشعة الشمسية قصيرة الموجة "الاخطر" ، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي "ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس" والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس وخاصة اثناء الموجات شديدة الحرارة.

3- درجة الحرارة 40 °م بعد 19 يونيو غير نفس الـ 40 °م فى مايو بسبب الاشعة القصيرة ده .

4- خلال شهر بشنس يبدأ دخول المناخ فى مصر إلى البداية الحقيقية للصيف المناخي .