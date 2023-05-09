"اليوم السابع".. انطلاق جلسات لجان الحوار الوطنى الأسبوع المقبل

تناول عدد "اليوم السابع" المطبوع الصادر صباح غد الأربعاء، عددٍ من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة من رئيس جنوب السودان سلفاكير حول تطورات الوضع فى السودان، فضلاً عن إعلان وزارة المالية أن الدولة ملتزمة بتحقيق المستهدفات المالية رغم شدة التحديات العالمية، بالإضافة إلى الإعلان عن انطلاق جلسات لجان الحوار الوطنى الأسبوع المقبل.

وإلى أهم العناوين...

◄ رسالة من «سلفاكير» للرئيس السيسى حول تطورات الوضع فى السودان.. الرئيس يستقبل مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية بحضور اللواء عباس كامل.. الجانبان يؤكدان أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة ووقف شامل لإطلاق النار

◄ الدولة ملتزمة بتحقيق المستهدفات المالية رغم شدة التحديات العالمية.. «المالية»: نستهدف تسجيل فائض أولى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى يرتفع إلى 2.5% فى العام المالى المقبل

◄ نحو الجمهورية الجديدة.. انطلاق جلسات لجان الحوار الوطنى الأسبوع المقبل.. 113 قضية على طاولة 19 لجنة.. 30 مشاركا فى كل لجنة وفقا للائحة.. ولا يجوز للمتكلم الخروج عن الموضـوع المطروح للنقاش

◄ الحكومة: لا صحة لنقص السلع فى الأسواق والمنافذ التموينية

◄ «حياة كريمة» تحمل بشائر الخير لأهالى شبين القناطر

◄ «اليوم السابع» تنفرد بحوار مع حفيد مكتشف مقبرة توت عنخ آمون

◄ «التعليم» تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان الأسبوع المقبل

◄ التفاصيل الكاملة لعودة 466 عالقا فى السودان لمصر عن طريق ميناء سفاجا البحرى.. العائدون يحمدون الله على نعمة الوطن ويشكرون الرئيس السيسى.. وتخصيص 40 أتوبيسا وإجراء الفحوصات الطبية

◄ رئيس الوزراء يتفقد مبنى مديرية أمن العاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا لتسليمه وبدء تشغيله.. أنظمة متابعة وتحكم وكاميرات ترصد وتتابع جميع الأحداث المحيطة.. و«مدبولى» يوجه بأن يتم التشغيل الفعلى للمبنى بأكمله بكفاءة عالية فى رصد وتلقى البلاغات وتوزيع المهام المختلفة فى التأمين والتعامل مع أى أحداث طارئة أو عاجلة

◄ صرف دعم نقدى لـ1.2 مليون شخص من ذوى الإعاقة بتكلفة 6 مليارات جنيه سنويا.. «التضامن»: استصدار 1.100 مليون بطاقة خدمات متكاملة.. وإنشاء 31 وحدة تضامن اجتماعى بجميع الجامعات

◄ «التعاون الدولى» تستعرض أبرز المشروعات الجارية ضمن محفظة الشراكة مع مجموعة البنك الدولى

◄ تفعيل منظومة «وحدات الرعاية المتوسطة» بالمستشفيات لتوفير الرعايات المركزة.. «الصحة»: وضع أحدث الأدلة الإرشادية.. وتسجيل 40 ألفا و459 حالة بالمشروع القومى للحضانات



