اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مايو 2023 11:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس

الثلاثاء، 09 مايو 2023 09:51 ص
اليوم.. افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس جامعة عين شمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أنه سيتم افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو.

 

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن قصر الزعفران يجب أن يحظى بمكانته التراثية التى يستحقها، وأن يقدم لزائريه فى صورة متحفية تراثية تُعرف بحقيقة القصر، بل وأن يحظى بمتحف تعليمى لأبناء الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين وغيرهم من زائرى جامعة عين شمس.

 

وأشار إلى أنه قد وقع الاختيار على بدروم القصر ليكون متحفًا لعرض قطع أثرية حقيقية كجزء من الدور التعليمى للجامعة مع ربط المتحف بقصر الزعفران وقصته، حيث قام فريق عمل متميز بوضع تصور للمتحف طبقًا لأحدث أساليب العرض المتحفى بمجموعة آثار متميزة.

 

وأوضح الدكتور ممدوح الدماطى أستاذ علم المصريات ووزير الآثار الأسبق وعميد كلية الاثار السابق، أن المتحف يضم مجموعة متميزة من المعروضات منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) فى معبد رع فى إيونو.

 

كما سيضم المتحف تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين- العصر الصاوى، وتابوت آدمى من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوى، ومجموعة من الخزف، صناعة غيبى التوريزى رائد الخَزَّافين زمن المماليك، القرن 8هـ/14م.

 

وأيضا سيتضمن المتحف مجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد على القرن 1314هـ/1920م، بالإضافة إلى مجموعة من مقتنيات الجامعة.

 

 


جامعه عين شمس

عين شمس

متحف جامعه عين شمس

قصر الزعفران



الموضوعات المتعلقة

كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس تحتفل بمرور 40 عاما على إنشائها

السبت، 06 مايو 2023 01:35 م

اعتماد وحدة الامتصاص الذرى بالمعمل المركزى فى كلية العلوم جامعة عين شمس

الإثنين، 01 مايو 2023 11:46 ص

توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة عين شمس لإقامة متحف تعليمى

السبت، 29 أبريل 2023 07:01 م

إقامة متحف تعليمي بقصر الزعفران الأثري بجامعة عين شمس

السبت، 29 أبريل 2023 06:50 م

تحويل منطقة مستشفيات جامعة عين شمس لمدينة طبية عالمية فى قلب القاهرة

السبت، 22 أبريل 2023 08:00 ص

جامعة عين شمس ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها خلال عيد الفطر

الخميس، 20 أبريل 2023 02:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة