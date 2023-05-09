المعاينة تكشف ملابسات اندلاع حريق أسفر عن مصرع زوجين فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت معاينة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لشقة اشتعل بها حريق وأسفر عن مصرع زوجين في العمرانية، أن النيران اشتعلت بشقة بالطابق الثالث، بعد الأرضي والعقار مكون من أرضي وثلاث طوابق.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من أفراد أسرة الزوجين، بالإضافة إلى أقوال الجيران المقيمين بالعقار لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة العمرانية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن مصرع زوجين مقيمين بالشقة.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات اشتعال وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3-غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد اثناء عملية الهروب و الإخلاء للمبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.