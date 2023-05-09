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المصرية للمطارات: 2 مليار جنيه تكلفة تطوير مطار سفنكس الدولى.. صور

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:44 م
المصرية للمطارات: 2 مليار جنيه تكلفة تطوير مطار سفنكس الدولى.. صور مطار سفنكس
كتبت رحاب نبيل

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قال  الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أن التكلفة الإنشائية لمطار سفنكس تخطت 2 مليار جنيه، مؤكدا أن تكلفة خط المياه فقط داخل مطار سفنكس بلغ حوالي 45 مليون جنيه، جاء ذلك خلال جولة تفقدية نظمتها وزارة الطيران المدني لمحرري الطيران بمطار سفنكس.
 
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية لمطار سفنكس إلى مليون راكب سنوياً من خلال تطوير صالتي الوصول وكاونترات السفر والجوازات والجمارك والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات وغرفة التحكم والمراقبة.
 
وتستهدف رفع كفاءة مطار سفنكس لخدمة محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية والربط بين المناطق السياحية والأثرية لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة بما يسهم فى تنشيط سياحة اليوم الواحد وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة.
 
وتمت توسعة مبنى الركاب بمطار سفنكس الدولي لتصل المساحة الإجمالية للمبنى إلى 24 ألف متر مسطح بدل 3600 متر وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 900 راكب / ساعة بدلاً من 300 راكب / ساعة لتصل طاقته إلى مليون ومائتي ألف راكب سنويا.
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مطار سفنكس الدولي

رئيس الشركة المصرية للمطارات

الطائرات

وزارة الطيران المدني



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