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المدفعية الإسرائيلية تقصف أهدافا شرقى بلدة القرارة فى خان يونس جنوب غزة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 05:34 م
المدفعية الإسرائيلية تقصف أهدافا شرقى بلدة القرارة فى خان يونس جنوب غزة المدفعية الإسرائيلية
كتب أحمد جمعة

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أكدت وسائل إعلام محلية فلسطينية، الثلاثاء، قصف المدفعية الإسرائيلية لمرصدًا وغرفة زراعية شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

 

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن السلاح الذي استخدمه جيش الاحتلال "الإسرائيلى" فى عمليات الاغتيال الذى نفذها صباح اليوم في قطاع غزة، وأكدت القناة 12"الإسرائيلية" استخدام جيش الاحتلال لقنبلة "البرد الحاد - GBU-39".

 

وأوضحت القناة "الإسرائيلية"، أن هذه القنبلة أمريكية ذكية ذات جيل متقدم متخصصة في تدمير القواعد والتحصينات العسكرية، مشيرة إلى أن هذه القنبلة تستخدم لقصف المنازل وخاصة لتنفيذ عمليات الاغتيال داخل الشقق السكنية.

يشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" اغتال قادة من الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصا بينهم 4 نساء و4 أطفال، حسب تصريحات وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، فيما هددت الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، إلى جانب المقاومة الفلسطينية بالرد على جريمة الاحتلال.

وأدان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، والذى أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم أربعة أطفال، وأربعة نساء.

 

 


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