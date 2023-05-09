اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مايو 2023 11:16 م
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الكشف على 1900 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية دميانة مركز بلقاس بالدقهلية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 09:53 م
الكشف على 1900 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية دميانة مركز بلقاس بالدقهلية الطاقم الطبي المشارك في القافلة
الدقهلية - محمد الحبشي

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وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي الأحد والاثنين 7، 8 مايو 2023 في قرية دميانة مركز بلقاس وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

حيث تم توقيع الكشف على 1899 مريضاً، وضمت 12 عيادة  منهم 6 عيادات متنقلة: (أطفال، جلدية، رمد، تنظيم أسرة، جراحة، أنف وأذن) و6 عيادات 6 داخل الوحدة  فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.
 
وجاء بيان القافلة بتوقيع الكشف الطبي علي  النحو التالي باطنة 368،أطفال 271، جراحة  168،أنف وأذن  152، عظام  236، رمد  193، جلدية 191، أسنان  143، نسا وتنظيم أسرة 176، إضافه لإجراء 428 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، 118 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 140 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 148 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار  قراراً 32 للعلاج على نفقة دولة.
 
ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية، و120 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.
 
يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.
 
الصيدليه وصرف العلاج المجاني
الصيدليه وصرف العلاج المجاني

الطاقم الطبي المشارك في القافله
الطاقم الطبي المشارك في القافله

الكشف الطبي علي طفله
الكشف الطبي علي طفله

توعيه المواطنين
توعيه المواطنين

عياده الاسنان
عياده الاسنان

عياده العظام
عياده العظام
 
 
 
 
 
 

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