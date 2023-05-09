القوى العاملة: هدفنا من "حوسبة" مكاتب التفتيش دقة المعلومات والتحول الرقمى

كتبت آية دعبس

إفتتح وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، ورشة تدريبية لعدد من مفتشي العمل على مستوى الجمهورية، لتعزيز دورهم في التفتيش على المنشأت وتطبيق القوانين ذات الصلة ،حيث شارك في الإفتتاح قيادات متخصصة من الوزارة ،وممثلين عن منظمة العمل الدولية برئاسة ايريك اوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة ،ومدربون متخصصون، وبحسب بيان صحفي اليوم ،تستكمل "الوزارة" مع "المنظمة الدولية"، تنفيذ 4 ورش تدريبية تتضمن تدريب المفتشين الجدد، على نظام الحوسبة والقوانين ذات الصلة لتيسير عملهم ،و للنهوض بأدائهم وتطوير مهاراتهم، وإيجاد آليات تدعم وتعمل على تسهيل قيامهم بالمهام المُكلفين بها،خاصة في الدعم الإليكتروني، تماشياً مع سياسات "التحول الرقمي"،وتطبيقًا لمبادئ الحوكمة المؤسسية ،حيث الورشة الحالية تدريب مفتشين من محافظات: القاهرة، والجيزة، والفيوم، و الغربية، و الشرقية، و دمياط، والبحيرة، و أسوان، بإجمالى عدد 130 مُتدرب.

وفي كلمته قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن هذه الورش تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم منظومة تفتيش العمل،لمواكبة المتغيرات الحالية والتحديات المستقبلية،واستكمالاً لتطبيق منظومة التحول الرقمي تحقيقًا للأهداف التي تتضمنها رؤية مصر 2030،مضيفاً أن الوزارة تقوم بتطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية من خلال بناء قدرات العاملين بالمكاتب المُستهدفة،وتصميم نظام التفتيش الإلكترونى،ودعم البنية التحتية للمكاتب،واستخدام أجهزة التابلت كمنظومة بديلة للنظام الورقي وذلك لتوفير الوقت والجهد وتوحيد للصيغ القانونية والمفاهيم ،بنظام بديل للأرشفة والسجلات ،ضماناً لدقة المعلومات وعدم الوقوع في الأخطاء.

وبحسب البيان الصحفي ايضا أثنى الوزير شحاتة على التعاون المُستمر والمُثمر مع مكتب المنظمة الدولية بالقاهرة،وبتقديمها الدعم الفني في عدد من أنشطة الوزارة، ووجه بأهمية استكمال حوسبة باقي مكاتب تفتيش العمل على مستوى جميع المديريات بالمحافظات ، وتوفير" أجهزة التابلت" للمفتشين حتى يقوم جهاز التفتيش بدوره المنوط به في الإستمرار نحو تعزيز التوازن في علاقات العمل بين طرفي الإنتاج"صاحب العمل والعامل" ،وتطبيق القانون..من جانبه أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، أهمية ورشة العمل هذه ،وقال أنها إستكمال لخطة الوزارة والمنظمة في هذا الشأن ،وتعكس نجاح التعاون بين الجانبين، منوهاً إلى أهمية حوسبة مكاتب التفتيش وتعزيز قدرات مفتشي العمل للاستفادة من قدراتهم واستخدامها بأكثر كفاءة ،موضحاً أن دور تفتيش العمل هام ويحظى بمكانة خاصة لمنظمة العمل الدولية، لدور نظام التفتيش الإرشادي ، في استقرار بيئة العمل، مشيراً أيضا إلى أن هدف التدريب يكمن في توعية المفتشين بكافة أحكام التشريعات والقوانين المحلية والدولية، فضلاً عن اكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ مهامهم .

يشار هنا أن "الوزارة" تمتلك 243 مكتب تفتيش عمل على مستوى الجمهورية، تهدف إلى إحكام الرقابة على المنشآت الخاضعة لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له،والمتابعة الميدانية،وبحث الشكاوى والاخطارات،والعمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الإنتاج ويحصل فيها الجميع على حقوقه ،وأن يلتزموا بواجباتهم..كما تقوم هذه المكاتب بتحرير المحاضر وإحالتها للجهات المعنية فى حالة ثبوتها ، فضلاً عن توجيه النصح والإرشاد بالندوات التوعوية والتثقيفية،وطبقا لقانون العمل رقم 12 لسة 2003 تُمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشين العمل للتحقق من تطبيق أحكام القانون.

حضر الإفتتاح من قيادات الوزارة : منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ،والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، ورشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومحمد النحاس باحث بالإدارة العامة لتنمية المواهب.