اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:29 م
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"القوى العاملة": ختام دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالمنيا

الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:29 م
"القوى العاملة": ختام دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالمنيا ختام دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالمنيا
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بشأن متابعة ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لعدد 8 متدربات، ولدورة التكييف والتبريد وذلك لعدد 19 متدرب بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم وكذلك تدريب مهنى مناسب على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم وتمكينهم لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى.
 
وأوضح محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا في تقريره للوزارة، أنه تم متابعة اختبار اتمام دورة التفصيل وذلك لعدد 8 متدربات واختبار دورة التكييف والتبريد وذلك لعدد 19 متدرب بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة وذلك من أجل اعدادهم الاعداد الأمثل في المهن التى يحتاجها سوق العمل، بحضور علاء عبد المعبود مدير ادارة بحوث العمالة.
 
وأضاف مدير المديرية، أن الاختبار النهائى شمل اختبار نظرى وأخر عملى، منوها إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة بالمنشات التى تعمل في مجال صناعة الملابس، وأيضا العمل على توفير فرص عمل للشباب الذين اجتازوا دورة التبريد والتكييف، وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتاهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في ايجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.
 
وعلى جانب آخر، شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية في احتفالية عيد العمال التي نظمتها المحافظة بقيادة المحافظ الدكتور أيمن مختار، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، ومجدي ابوشريحة رئيس الاتحاد المحلي لعمال الدقهلية، واعضاء وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اللجان العمالية وممثلي واصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة علي ارض المحافظة .
 
واوضحت الوزارة في بيان لها، انها تلقت تقريراً من ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، أشار فيه انه في اطار احتفالات مصر بعيد العمال 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، القى كلمة نيابة عن وزير القوي العاملة وقال ان الوزارة حريصة كل الحرص علي تقديم كل الدعم والرعاية للعمال بهدف العمل علي تحقيق اهداف الدولة المصرية في الرقي والازدهار وزيادة وجودة الانتاج في كافة المجالات ، مشيراً إلى ان التاريخ يسجل الدور المحوري للعمال المصريين في بناء هذا الوطن العزيز على مر العصور بحروف من نور فمنذ فجر التاريخ وحتى الآن والحضارة المصرية الخالدة تتحدث عن تقديس المصريين للعمل.
 
واوضح مدير المديرية انه بدوره قدم محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي المناخ الملائم لإقامة الفعاليات التي تحتفي بعمال مصر الاوفياء وتكريمهم في عيدهم وايضاً العديد من الفاعليات الاخري في جميع المجالات التي تحقق اهداف واستراتيجية الدولة المصرية ، كما ان الدولة بكامل اجهزتها تفخر بما يقدمه العمال من جهود متواصله علي مر التاريخ لتحقيق التقدم والازدهار لمصرنا الغالية كما قدم الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة والمديرية على الجهود المتميزة في دعم ورعاية العمال وإتاحة الفرص التدريبية الهادفة التي تساهم في تنمية وزيادة الانتاج فضلا عن الفرص التدريبية التي تفتح امام المتدربين مجالات جديد للانخراط في سوق العمل.
 
ختام دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالمنيا (1)
ختام دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالمنيا

ختام دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالمنيا (2)
ختام دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالمنيا

ختام دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالمنيا (3)
ختام دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالمنيا

 


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